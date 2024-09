Fala zachorowań na Covid-19. Oto najnowsze dzienne statystyki Ministerstwa Zdrowia

Wzrost zakażeń koronawirusem. Rekomendacje GIS

W sierpniu, po informacjach o fali nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Główny Inspektorat Sanitarny uspokajał, że nie planuje wdrożenia nowych ograniczeń i działań prewencyjnych. Przypomniano jednocześnie o aktualnie obowiązujących rekomendacjach. Wciąż zalecane są szczepienia przeciwko koronawirusowi w przypadku osób z grupy ryzyka. Osobom, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, zalecana jest m.in. izolacja domowa. Chorym zaleca się również zakrywanie ust i nosa maseczką medyczną, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu wobec innych osób (tu m.in. przychodnie medyczne).

Wciąż obowiązują także zalecenia GIS dotyczące ogólnych zasad higieny, czyli m.in. mycia rąk po kontakcie z potencjalnie zakażonymi powierzchniami – poręczami, klamkami, włącznikami. Informacje podane w sierpniu przez GIS zostały potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, które również przypominało o podstawowych zasadach higieny i profilaktyki.

Nowe szczepionki przeciw Covid-19 jeszcze we wrześniu?

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w zeszłym tygodniu o planach rozmów z Łotwą na temat możliwości odkupienia puli szczepionek na Covid-19. Jak wyjaśniło MZ, jest to konieczne, aby udostępnić aktualne szczepionki jeszcze we wrześniu, przed spodziewanym szczytem zachorowań. Minister poinformowała, że nowe preparaty kupowane w ramach oddzielnego przetargu będą dostępne prawdopodobnie w październiku. Podkreśliła jednocześnie, że pula szczepionek, które MZ chce nabyć jeszcze we wrześniu, ma być dostępna m.in. dla seniorów i osób o obniżonej odporności.

O braku aktualnych szczepionek na Covid-19 informował na łamach PAP m.in. wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński. Wirusolog prof. Krzysztof Pyrć wyjaśnił z kolei, że dostęp do aktualnych szczepionek powinien być zapewniony jeszcze we wrześniu. Jak podkreślił ekspert: „to, że przez dwa, trzy tygodnie nie będziemy mieli szczepionek, nie jest realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Natomiast absolutnie kluczowe jest, by nowe szczepionki pojawiły się najlepiej jeszcze we wrześniu, czyli przed szczytem zachorowań".