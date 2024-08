- Covid w tym momencie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Zaznaczam, że mówię o zdrowiu publicznym, bo część osób myli te dwie kwestie. To, że covid nie jest już zagrożeniem, to dotyczy zdrowia publicznego, czyli tego, że zamkniemy kraj i świat, wrócą obowiązkowe działania. Covid wyszedł z tej fazy, ale to nie oznacza, że on przestał istnieć i nie powoduje ciężkiej choroby - odpowiedział.

- To nie oznacza, że nie powinniśmy o siebie dbać. To oznacza, że wszelkie historie sprzed czterech lat, że wrócą lockdowny to opowieści z mchu i paproci – przekonuje prof. Pyrć.

Wirusolog był również pytany o możliwość powrotu do noszenia maseczek. - Mamy dwa rodzaje maseczek. Mamy maseczki materiałowe, które w głównym stopniu stanowią kontrolę źródła. Jeżeli ja jestem chory, to redukujemy ryzyko zakażenia kogoś innego. Traktowanie tego, jak obrona własna, to działanie nadmiarowe - skomentował.

Czy wróci obowiązek noszenia maseczek?

- Obecnie, by to miało sens, wszyscy musieliby je nosić i nie widzę, jak by to miało wyglądać. Czy to miałoby sens? Pewnie techniczny by miało, ale musimy pamiętać, że społecznie nie byłoby to akceptowane. To by zatrzymało falę zakażeń, ale by tego nie zatrzymało. Te zakażenia i tak by się pojawiały – mówił prof. Pyrć.

- Druga sprawa to osoby z grupy ryzyka, które boją się o swoje zdrowie, boją się, że się zarażą. Gdy idziemy do przychodni, możemy rozważyć taką maseczkę. Nośmy maseczkę wyższej klasy, która nas chroni - dodał.