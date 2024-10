Rząd maksymalizuje deficyt. Co się za tym kryje?

– Tyle że w tym planie nie wskazano, jak zamierzamy konkretnie tego dokonać – wytyka Dudek. – Oczekiwałbym prawdziwej strategii i przedstawiania prawdziwych działań. W przeciwnym razie można się obawiać, że zaczną rosnąć podatki, zresztą już 75 proc. firm się tego boi. Dziurę w kasie państwa, ten deficyt idący już w setki miliardów złotych, trzeba przecież jakoś załatać. A skoro rząd ma chroniczną niechęć do oszczędzania, to musi zwiększać dochody, również te z podatków – zastanawia się Dudek.

Jak to robią inne kraje

Ekonomiści podkreślają, że niektóre kraje, objęte podobnie jak Polska procedurą nadmiernego deficytu, już przygotowały konkretne strategie konsolidacji fiskalnej. Chodzi m.in. o Rumunię, która chce sprowadzić swój deficyt z 8 proc. PKB w tym roku do 2,5 proc. PKB w 2031 r.

Przedstawione przez rumuński rząd działania obejmują m.in. ujednolicenie stawek VAT i podwyższenie głównej stawki tego podatku z 19 do 21 proc., wzrost podatku od dywidend z 8 do 16 proc., wzrost stawki PIT z 10 do 16 proc. (zrównoważony częściowo podwyżką kwoty wolnej). To także cięcia ulg i preferencji podatkowych dla mikroprzedsiębiorstw, podwyżki podatków lokalnych, czy utrzymanie tempa wzrostu wydatków budżetowych na poziomie nieprzekraczającym nominalnego wzrostu PKB.

W Polsce sytuacja zdaje się wyglądać zgoła odmiennie. Nawet politycy koalicji rządzącej raczej licytują się, kto da wyborcom więcej, nawet jeśli ma to być kosztem wzrostu deficytu i długu. – Nie ma żadnej refleksji nad stanem finansów publicznych, żadnej debaty, co zrobić, by ten stan poprawić. To wszystko prowadzi do wzrostu długu, co przy wzroście rentowności polskich obligacji grozi eksplozją kosztów obsługi tego długu – podsumowuje Marcin Mrowiec, doradca ekonomiczny Grant Thornton.