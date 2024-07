Unia Europejska pomoże Ukrainie uniknąć niewypłacalności. Ważna umowa

Julia Swiridenko, pierwsza wicepremier Ukrainy i ministra gospodarki, podpisała umowę finansową pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, która reguluje otrzymywanie pomocy dotacyjnej z programu Ukraine Facility. Umowa opiewa na 5,27 mld euro grantów w ciągu najbliższych czterech lat.

Unia wygospodaruje blisko 40 mld euro dla Ukrainy

„Podpisanie umowy w sprawie uzyskania dotacji w wysokości 5,27 euro w ciągu najbliższych czterech lat pomoże ustabilizować sytuację makroekonomiczną i finansową w kraju oraz zapewni niezbędne środki na wsparcie kluczowych sektorów gospodarki. To już ostatnia umowa niezbędne, aby program Ukraine Facility mógł zostać w pełni uruchomiony” – cytuje Swiridenko agencja Unian.

Całkowite wsparcie budżetu Ukrainy przez Unię w ramach pierwszego komponentu programu, obejmuje środki pożyczkowe i dotacyjne na łączną kwotę 38,27 mld euro. Program zapewni otrzymanie transz zgodnie z kwartalnym harmonogramem realizacji wskaźników. W całym 2024 roku Ukraina spodziewa się otrzymać 16 mld euro wsparcia, z czego 3 miliardy euro to pomoc w formie grantów.

Czy pomoc dla Ukrainy wystarczy?

Ukrainie kończy się moratorium na spłatę zadłużenia wobec prywatnych wierzycieli. W weekend brytyjska organizacja pozarządowa Debt Justice wezwała nowy rząd Partii Pracy do zapobiegania wnoszeniu roszczeń przeciwko Ukrainie do brytyjskich sądów, jeśli Ukraina nie wywiąże się ze swoich długów wobec prywatnych wierzycieli, pisze The Guardian.