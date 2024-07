Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Tylko w Kijowie zginęło 9 osób

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że tej doby w kierunku Ukrainy wystrzelono około 40 rakiet różnego typu. Dodał, ze jednym z celów ataku Rosji był szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie, informował też, że pod gruzami wciąż są ludzie, ale liczba rannych i ofiar na razie nie jest znana.

„Rosja nie może nie wiedzieć, gdzie lecą rakiety”

„Rosja nie może nie wiedzieć, dokąd lecą rakiety i musi w pełni ponieść odpowiedzialność za swoje zbrodnie: przeciwko ludziom, dzieciom, ludzkości. Jest bardzo ważne, by świat teraz nie milczał, i by każdy zobaczył, co to jest Rosja, co ona robi” – oświadczył Zełenski.

Również mer Kijowa Witalij Kliczko napisał w serwisie Telegram, że zaatakowany został m. in. szpital dziecięcy. Dodał, że mali pacjenci są ewakuowani do szpitala miejskiego.