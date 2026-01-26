Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego kwestia sukcesji w LVMH budzi obawy inwestorów?

Co myślą akcjonariusze o braku transparentności w planowaniu sukcesji w LVMH?

Jakie potencjalne konflikty mogą wystąpić w drugim pokoleniu rodziny Arnault?

Dlaczego planowanie sukcesji stało się kluczowym czynnikiem ryzyka dla LVMH?

Arnault, który nadzoruje koncern o wartości 350 mld dol., obejmujący ponad 70 marek, w tym Diora i Tiffany’ego, ma pięcioro dzieci zaangażowanych w zarządzanie swoim luksusowym imperium, ale nie daje żadnych sygnałów, że chce przejść na emeryturę. W wieku 76 lat wciąż nie wskazał następcy – pisze agencja Reutera.

Od dawna w europejskich kręgach biznesowych krążą pytania o to, kto przejmie stery po Bernardzie Arnault, najbogatszym Francuzie, który w kwietniu ubiegłego roku po raz drugi wydłużył maksymalny wiek pełnienia łączonej funkcji prezesa i przewodniczącego rady dyrektorów – tym razem do 85 lat.

Rosnące obawy inwestorów: sukcesja staje się ryzykiem

Część akcjonariuszy uważa, że nierozwiązana kwestia sukcesji stała się dla spółki obciążeniem. – Planowanie sukcesji na obecnym etapie wydaje się niejasne i nieprzejrzyste – powiedział Stefan Bauknecht, zarządzający portfelem akcji w DWS, spółce należącej do Deutsche Banku i 12. co do wielkości akcjonariuszem LVMH według danych LSEG. – Chcemy większej przejrzystości i planu tego, jak sytuacja będzie się rozwijać – dodał w rozmowie z Reuterem.