Arnault, który na początku swojej kariery pracował jako deweloper w Stanach Zjednoczonych po opuszczeniu Francji gdy na prezydenta wybrano lewicowego Francois Mitterranda. Miliarder zna amerykańskiego prezydenta od dziesięcioleci, podczas pierwszej kadencji Trumpa Arnault zaprosił go do przecięcia wstęgi w nowym atelier Louis Vuitton w Alvarado w Teksasie.

Donald Trump przyciąga nowe inwestycje

Arnault powiedział, że fabryki w USA korzystają z atrakcyjnych warunków podatkowych i że Trump zachęca do inwestycji. W tym samym czasie Arnault – najbogatszy człowiek we Francji – wyraził frustrację z powodu biurokracji w swoim kraju ojczystym i niedawnych planów dodatkowego opodatkowania dużych firm w celu załatania dziury w budżecie państwa.

- Właśnie wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie można zobaczyć wiatr optymizmu wiejący przez kraj. A kiedy wracasz do Francji po spędzeniu kilku dni w Stanach Zjednoczonych, to jest to trochę zimny prysznic - dodał.

Koncern dobrze rozpoczął rok 2025 po tym jak luksusowy konglomerat odnotował niewielki wzrost sprzedaży w czwartym kwartale, chociaż analitycy ostrzegają, że może on nadal nie sprostać podwyższonym oczekiwaniom rynku po ostatnich wzrostach akcji.

LVMH podał, że sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 1 proc. do 23,9 mld euro, co jest kolejnym sygnałem, że sektor luksusowy wychodzi z kryzysu. Choć analitycy ostrzegają, że wzrost sprzedaży został w dużej mierze wygenerowany wzrostem cen. Mimo to akcje koncernu zyskały ponad 18 proc. od początku roku.