Na większe zarobki tej zimy zanosi się w turystyce. Zainteresowanie wyjazdami na ferie zimowe w Polsce jest wyższe niż rok temu o około 5,9 proc.
Firmy energetyczne, dostawcy gazu, właściciele hoteli i pensjonatów w górach, sklepy i wypożyczalnie sprzętu sportów zimowych – to tylko kilka przykładów przedsiębiorstw, które zyskują w ostatnich tygodniach.
Firmy energetyczne notują zwiększone zużycie. Do tego stopnia, że w systemie przesyłowym brakuje mocy. Paweł Puchalski, analityk Santander BM tłumaczy, że dla tego sektora trwa właśnie bardzo dobry okres. – Energetyka kocha ekstrema – mówi i wyjaśnia, że firmy produkujące i dystrybuujące prąd zyskują najbardziej wtedy gdy temperatury powietrza mocno spadają zimą (wtedy dogrzewamy domy) lub rosną latem (ruszają klimatyzatory).
Więcej zarobią także ciepłownie. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu grzewczego branża ciepłownicza wskazywała, że blisko jedna czwarta odbiorców korzystających z usług lokalnych przedsiębiorstw może doświadczyć podwyżek do 20 proc. Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się bowiem okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen za ogrzewanie. W związku z tym opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę mogą wzrosnąć, choć nie wszędzie i nie o tyle samo. W zależności od lokalizacji i źródła – od kilku do kilkunastu proc., a w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt proc.
Na większe zarobki tej zimy zanosi się w turystyce. Serwis Nocowanie.pl przygotował dla nas zestawienie, z którego wynika, że wraz ze wzrostem zainteresowania turystyczną bazą zimową w kraju w większości popularnych miejscowości zimowego odpoczynku poszły w górę. Średnia cena noclegu liczona na podstawie wszystkich dokonanych rezerwacji w Polsce wzrosła o około 7,5 proc. z 93 zł do 100 zł.
Podwyżki za tzw. osobodobę mieszczą się w widełkach od 5 do nawet 28 proc. w zależności od ośrodka. Najbardziej podrożały miejscówki w Białce Tatrzańskiej, czyli kurorcie o relatywnie najlepszej bazie narciarskiej.
– Widać, że tegoroczna zima działa na korzyść krajowych wyjazdów, szczególnie do kierunków typowo zimowych – komentuje Agnieszka Rzeszutek, menedżerka ds. marketingu w Nocowanie.pl (grupa Wirtualna Polska Holding). – Widzimy, że rośnie zainteresowanie wyjazdami do polskich miejscowości górskich i „okołogórskich”, czyli tam, gdzie śnieg i niskie temperatury bezpośrednio zwiększają atrakcyjność oferty (sporty zimowe, kuligi, termy, zimowe spacery) – dodaje.
W TOP10 najczęściej rezerwowanych miejscowości według danych serwisu są – poza wspomnianą już Białką – Zakopane, Karpacz, Krynica-Zdrój, Kościelisko, Szklarska Poręba, Wisła, Szczyrk i Bukowina Tatrzańska.
– W części tych miejscowości dynamika rezerwacji jest wyraźnie wyższa niż rok temu, np.: Szczyrk, Zakopane, Kościelisko, Kraków. Jednocześnie nastąpiło przesunięcie popytu między miejscowościami, ponieważ w takich lokalizacjach jak Karpacz, Krynica-Zdrój, Szklarska Poręba zaobserwowaliśmy podobne bądź niższe zainteresowanie – mówi Rzeszutek.
Jak dodaje, zainteresowanie wyjazdami na ferie zimowe w Polsce jest wyższe o około 5,9 proc. niż rok temu. – Dla najpopularniejszych zimowych lokalizacji wzrost ten wynosi około 11 proc. rok do roku – dodaje.
W danych wyraźnie widać zmianę preferencji turystów. Choć apartamenty nadal należą do najczęściej wybieranych typów obiektów, to właśnie one notują spadek rok do roku (-11 proc.). Jednocześnie rośnie zainteresowanie hotelami (+31 proc.), pensjonatami (64 proc.) i kwaterami prywatnymi (+75 proc.), co pokazuje, że w zimowym sezonie goście częściej wybierają obiekty oferujące obsługę na miejscu.
– Co ciekawe, średnia wartość pojedynczej rezerwacji w najpopularniejszych miejscowościach jest nieco niższa niż rok wcześniej (1453 zł vs. 1534 zł, około 5 proc. rok do roku). W praktyce może to oznaczać, że część gości reaguje na wzrost cen, optymalizując budżet wyjazdu – decydując się na krótszy pobyt, mniejszą liczbę osób lub bardziej ekonomiczny standard noclegu, zamiast całkowitej rezygnacji z wyjazdu zimowego – analizuje Rzeszutek.
Śniegowe szaleństwo widać w danych największej platformy e-commerce w kraju, Allegro. Według biura prasowego tej firmy, zimowe warunki pogodowe wyraźnie przekładają się na zachowania zakupowe Polaków. Allegro odnotowało zdecydowanie wyższy popyt na typowo sezonowe produkty wielu kategorii. Wzrosty mają bardzo dynamiczny charakter – podają przedstawiciele serwisu.
Największe zainteresowanie dotyczy produktów związanych z utrzymaniem posesji i bezpieczeństwem – takich jak odśnieżarki, łopaty czy sól drogowa, których sprzedaż w styczniu wzrosła od kilku do nawet kilkunastu razy rok do roku.
Zima mocno zaznacza się także w kategoriach odzieżowych: sprzedaż śniegowców, bielizny termoaktywnej, rękawic i czapek rośnie na Allegro w tempie od kilkudziesięciu do ponad stu procent rok do roku, co pokazuje, że konsumenci intensywnie uzupełniają zimową garderobę.
Do najszybciej rosnących pod względem sprzedaży produktów należą sanki. Co ciekawe, zauważalne jest duże zainteresowanie modelami z wyższej półki cenowej, kosztującymi powyżej 500 zł. – Konsumenci coraz częściej sięgają po bardziej zaawansowane sanki z dodatkowymi ocieplaczami, solidniejszym wykończeniem i większym komfortem użytkowania – tłumaczy biuro prasowe Allegro.
Wzmożony popyt widoczny jest również w przypadku pozostałych sprzętów zimowych, takich jak łyżwy oraz sprzęt narciarski i snowboardowy.
Za bezśnieżne lata starają się odkuć wypożyczalnie nart biegowych rozlokowane przy mazowieckich lasach. W mediach społecznościowych zaroiło się od ogłoszeń zajęć indywidualnych i grupowych, a Kampinoski Park Narodowy wraz z jedną z nich, zadbał o wytyczenie śladu, po którym można przemieszczać się na klasycznych biegówkach.
Śnieg skłonił więcej kierowców do wymiany opon aut na zimowe. Korzysta na tym Oponeo, firma prowadząca internetowy sklep z ogumieniem. – Jesteśmy jeszcze przed publikacją wyników finansowych, dlatego nie możemy odnosić się do konkretnych wartości – mówi Monika Siarkowska, odpowiedzialna za relacje inwestorskie w Oponeo (akcje firmy notowane są na warszawskiej giełdzie). – Pewne jest jednak, że typowo zimowe warunki pogodowe obserwowane w obecnym sezonie przełożyły się na wyraźny wzrost zainteresowania zakupem opon zimowych. Część klientów podejmowała decyzję zakupową później niż zwykle, często w reakcji na nagłe pogorszenie warunków drogowych – dodaje.
Ceny opon ustalają producenci. Jak wynika z wyjaśnień Siarkowskiej, nie zdążyli oni zareagować na rosnący popyt. – Sytuacja cenowa jest zróżnicowana i zależna od polityki poszczególnych producentów. Część z nich wprowadziła podwyżki, inni utrzymali ceny na zbliżonym poziomie, a w niektórych przypadkach dostępne są nawet modele tańsze niż rok wcześniej. Uśredniając, można powiedzieć, że poziom cen opon zimowych jest zbliżony do ubiegłorocznego – mówi menedżerka Oponeo.
Z ataku zimy i niskich temperatur cieszą się także tradycyjne sklepy z odzieżą i obuwiem. W LPP (spółka prowadzi sieci sklepów Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay) przyznają wprawdzie, że mrozy nastały już w sezonie wyprzedażowym, ale dzięki zainteresowaniu asortymentem, przeceny nie były tak głębokie jak zwykle.
Zarobek handlowców mógłby być większy, ale nie wszystkie sklepy były w pełni gotowe na nadejście mrozów i miały zbyt mało poszukiwanych wtedy rzeczy. W jednej z największych stołecznych galerii handlowych w stolicy po święcie Trzech Króli szybko skończyły się ciepłe rękawiczki.
Teoretycznie niskie temperatury, odczuwalne szczególnie wieczorami, powinny sprzyjać nadawcom telewizyjnym. Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w grupie Cyfrowy Polsat mówi nam jednak, że widzowie Polsatu do telewizorów nie przymarzli.
– Nie widzimy spektakularnych zmian w związku z pogodą. Na pewno nie widać w danych, aby ludzie „przymarzli do telewizorów”, zostając w domach ze względu na zimno – mówi Matwiejczuk.
– Styczeń to nie jest też miesiąc „premier” – ramówki z nowymi programami będą startowały za kilka tygodni. Jest duże wydarzenie sportowe, czyli Australian Open, ale ze względu na różnice czasowe nie wywoła to na rynku jakiegoś specjalnego wpływu na oglądalność – dodaje dyrektor w Cyfrowym Polsacie.
– To jest po prostu nasza polska standardowa zima, daleko jej do zimy stulecia. Nasze społeczeństwo nie jest w szoku i nie zamyka się przy takiej pogodzie w domach, raczej funkcjonuje normalnie. Nie widzimy też wpływu na nasze kwestie produkcyjne – zapewnia Matwiejczuk.
