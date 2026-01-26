Z tego artykułu się dowiesz: Jakie branże gospodarcze korzystają na mroźnej zimie i dlaczego?

Jakie zmiany cenowe obserwujemy w sektorze energetycznym i turystycznym?

W jaki sposób turystyka zimowa w popularnych miejscowościach górskich się rozwija?

Co powoduje wzrost popytu na zimowy sprzęt i odzież w e-commerce?

Jakie są przyczyny zwiększonego zainteresowania zakupem opon zimowych?

Czy zima wpływa na zachowania konsumentów w zakresie oglądalności telewizji?

Firmy energetyczne, dostawcy gazu, właściciele hoteli i pensjonatów w górach, sklepy i wypożyczalnie sprzętu sportów zimowych – to tylko kilka przykładów przedsiębiorstw, które zyskują w ostatnich tygodniach.

Analityk: energetyka kocha ekstrema. Koniec programów osłonowych oznacza podwyżki

Firmy energetyczne notują zwiększone zużycie. Do tego stopnia, że w systemie przesyłowym brakuje mocy. Paweł Puchalski, analityk Santander BM tłumaczy, że dla tego sektora trwa właśnie bardzo dobry okres. – Energetyka kocha ekstrema – mówi i wyjaśnia, że firmy produkujące i dystrybuujące prąd zyskują najbardziej wtedy gdy temperatury powietrza mocno spadają zimą (wtedy dogrzewamy domy) lub rosną latem (ruszają klimatyzatory).

Więcej zarobią także ciepłownie. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu grzewczego branża ciepłownicza wskazywała, że blisko jedna czwarta odbiorców korzystających z usług lokalnych przedsiębiorstw może doświadczyć podwyżek do 20 proc. Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się bowiem okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen za ogrzewanie. W związku z tym opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę mogą wzrosnąć, choć nie wszędzie i nie o tyle samo. W zależności od lokalizacji i źródła – od kilku do kilkunastu proc., a w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt proc.