Drugim ważnym tematem, który powinien podjąć w debacie publicznej Nawrocki, jest tworzenie rezerwy, o czym już wspominał w kampanii wyborczej. Powinniśmy stworzyć system, który będzie gwarantował dużą liczbę żołnierzy gotowych do mobilizacji. Być może powinniśmy wrócić do poboru, choć większość koncepcji obecnych obecnie w debacie publicznej opiera się na służbie dobrowolnej.

W połowie marca premier Donald Tusk zapowiedział, że „w ciągu najbliższych dni i tygodni” przedstawi kompleksowy plan w tym obszarze. Od tego momentu minęły prawie trzy miesiące. Wciąż czekamy. Nowy prezydent powinien tego projektu pilnować.

Dziedziną kluczową, a również przez rząd zaniedbaną, jest kwestia rozwoju przemysłu obronnego. Rządowa strategia dla tego obszaru ma być gotowa dopiero na koniec roku. Pieniądze na inwestycje w zdolności produkcji amunicji, choć zagwarantowane (mowa o 3 mld zł), wciąż nie zostały rozdysponowane. Na dodatek w rządzie nadal nie ma jednej osoby, która by się tym tematem zajmowała. Nie wiemy, czy jest to minister obrony, czy minister aktywów państwowych, a może jeszcze ktoś inny. To luka, którą może wypełnić prezydent. Silny ośrodek polityczny, który może naciskać na rozwój tej gałęzi przemysłu, jest potrzebny, a nowy prezydent może taką funkcję sprawować poprzez swoje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Wreszcie prezydent powinien naciskać na rząd w sprawie zwiększenia wydatków na obronność. I nie chodzi tylko o to, by było to 5 proc. PKB, ale też by jak największa część tej kwoty była zapisana w budżecie, a nie w funduszach pozabudżetowych. Zapisanie w ustawie budżetowej 3,5 proc. na obronność brzmi jak dobry postulat prezydenta. Oczywiście istotne jest też, na co i jak będziemy wydawać te pieniądze, tu jednak kluczowa jest rola resortu obrony.