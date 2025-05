Agresja Rosji na Ukrainę wywołała konsekwencje, których Władimir Putin nie spodziewał się. Europa zrozumiała w końcu, że dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa musi zwiększyć wydatki na obronę. Od rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. zamówienia sprzętu wojskowego przez kraje Unii gwałtownie zwiększyły się, ale aż 78 proc. całej puli zamówień złożono poza Europą, w tym w USA 63 proc. - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Reklama

Przyjęcie unijnego pakietu inwestycji za 800 mld euro, w tym utworzenie puli 150 mld euro tanich kredytów, pozwoli stworzyć w przemyśle obronnym kilkaset tysięcy miejsc pracy w najbliższej dekadzie. Na razie jednak brakuje na rynku doświadczonych mechaników, spawaczy, inżynierów ze znajomością sztucznej inteligencji, specjalistów od zbierania danych.

Europejska zbrojeniówka zaczęła wielkie łowy na uczniów i studentów

Unia Europejska chce doprowadzić do tego, by znaczna część tych zamówień publicznych wróciła do Europy, liczy też na to, że jej nowa strategia podwyższania kwalifikacji zawodowych i zwiększania zatrudnienia wypełnią lukę w sektorze obrony. Na razie z rozmów agencji Reuters z europejskimi firmami pracującymi dla wojska, ich pracownikami i z firmami headhunterskimi wynika, że trwa już „wyławianie” specjalistów z innych sektorów. Producenci sprzętu wojskowego zaczęli interesować się uczniami lokalnych szkół średnich, techników i studentami.

Czeska firma PBS Group z miejscowości Velká Bíteš położonej dwie godziny jazdy od Pragi produkuje systemy napędu pocisków rakietowych i dronów. Zatrudnia 800 pracowników, a potrzebuje drugie tyle. - Gdyby specjaliści byli dostępni na rynku pracy, to większość zatrudnilibyśmy do razu. Mamy dla nich pracę. Teraz zwiększamy zatrudnienie na wszystkich poziomach — powiedział Reutersowi wiceprezes ds. operacyjnych Pavel Čechal. Aby zachęcić kandydatów, firma zwiększyła w ub.r. zarobki o 8 proc., a w 2025 r. zamierza dołożyć kolejne 10 proc. Milan Macholán, CEO zakładu, poinformował, że PBS Group współpracuje nie tylko z miejscowymi szkołami i uczelniami, ale także uruchomiła własny ośrodek przyuczania do pracy.