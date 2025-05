W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama

Jak obniżyć ceny mieszkań w Polsce?

W Polsce nadal brakuje około 2 mln lokali mieszkalnych, co wprost przekłada się na wysokie ceny nieruchomości. Eksperci Rady Legislacyjnej "Rzeczpospolitej" wskazują, że do wzrostu cen przyczynił się program "kredyt 2 proc.", który spowodował gwałtowny wzrost popytu przy ograniczonej podaży. Proponowane rozwiązania to m.in. uwalnianie gruntów pod zabudowę mieszkaniową, uproszczenie procedur budowlanych, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego oraz stabilizacja polityki kredytowej przez zmiany regulacyjne KNF. To kompleksowe podejście ma na celu zwiększenie podaży i zahamowanie wzrostu cen.

UE wprowadza cła na nawozy z Białorusi i Rosji

Po ponad trzech latach od wybuchu wojny w Ukrainie, Parlament Europejski zatwierdził cła na nawozy oraz inne produkty rolne z Rosji i Białorusi. Stawki ceł wyniosą 6,5 proc. plus opłaty do 480 euro za tonę w 2028 roku. Decyzja ma na celu ochronę europejskich producentów, w tym polskich firm jak Azoty czy Anwil, przed zalewem tanich surowców ze Wschodu. UE sygnalizuje wolę stanowczej reakcji, mimo że niektóre państwa członkowskie, jak Niemcy czy Francja, mogą mieć odmienne interesy.