USA i Wielka Brytania z nową umową handlową – mniej ceł, więcej eksportu

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały pierwszą dużą umowę handlową wynegocjowaną przez administrację Donalda Trumpa. Znosi ona cła na stal i aluminium z Wielkiej Brytanii oraz obniża cła na import aut do 10 proc. dla 100 tys. pojazdów rocznie. Amerykańscy rolnicy zyskają dostęp do brytyjskiego rynku o wartości 5 mld funtów rocznie. W kolejnych etapach strony planują rozszerzenie współpracy technologicznej i naukowej. UE, wciąż bez porozumienia z USA, wyraża coraz większe zniecierpliwienie.

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na rynek mieszkaniowy?

RPP obniżyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych, co zwiększa zdolność kredytową o 5 proc. Choć to nie rewolucja, eksperci prognozują, że kolejne obniżki mogą realnie odmienić rynek mieszkaniowy. Jeśli stopy spadną do poziomu 3,5% w 2025 roku, kredytobiorcy zyskają nawet 25 proc. wyższą zdolność kredytową. To może przełożyć się na wzrost popytu na mieszkania. Jednak część klientów może wstrzymywać się z zakupami, licząc na dalsze spadki kosztów kredytu.