Jak wylicza MFW, bariery w handlu wewnątrz UE odpowiadają 45% cła w sektorze produkcji i aż 110% w usługach.

Polski przemysł odbija – PMI powyżej 50 pkt

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w marcu do 50,7 pkt, co oznacza powrót do strefy wzrostu. Rosną nowe zamówienia i eksport. Premier Donald Tusk ogłosił też, że zakończono negocjacje umowy pomostowej z wykonawcami pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – projekt ma być „znacznie korzystniejszy dla Polski”.

Z kolei stopa bezrobocia w Polsce według Eurostatu wyniosła 2,6% – to najmniej w całej Unii Europejskiej.

Chiński BYD rośnie, Tesla traci

Chiński koncern BYD poinformował, że sprzedał w pierwszym kwartale 2025 roku prawie milion samochodów – wzrost o 55% r/r. W tym samym czasie Tesla odnotowuje drastyczne spadki – aż o 40% we Francji i ponad 60% w Skandynawii.

Chińskie władze chcą złagodzić napięcia handlowe z Indiami, deklarując gotowość zwiększenia importu indyjskich produktów. To próba dywersyfikacji przed możliwym zaostrzeniem polityki celnej przez USA.