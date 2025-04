Skutkiem wzrostu zapotrzebowania na środki produkcji w marcu była wyższa presja kosztowa. S&P Global zauważa, że średnie koszty produkcji urosły pierwszy raz od pół roku, i najmocniej od dwóch lat, a ceny wyrobów gotowych, po długim okresie spadków, urosły już drugi miesiąc z rzędu. „Ogólna presja cenowa była jednak wciąż słaba na tle danych historycznych” – reasumuje organizacja.

Rysą na dobrych danych jest spadek zatrudnienia, choć w poprzednich pięciu miesiącach czterokrotnie odnotowywano tu wzrost.

PMI nie zawsze idzie w parze z danymi GUS

Wskaźnik PMI bazuje na kwestionariuszach z ponad dwustu firm produkcyjnych. To ważny indeks koniunktury, niemniej nie zawsze idzie w parze np. z bieżącymi danymi GUS o produkcji przemysłowej. Przykładowo, w lutym, mimo, że PMI wyniósł ponad 50 pkt, a S&P Global zaraportował wzrost produkcji miesiąc do miesiąca, GUS pokazał spadek produkcji przemysłowej względem stycznia o 0,4 proc. (i o 2 proc. rok do roku).

Średnia prognoza ekonomistów na marzec w ankiecie „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” sugeruje silny wzrost produkcji przemysłowej rok do roku, o 3,8 proc.