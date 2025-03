W dzisiejszym odcinku podcastu między innymi:

USA, Rosja i Ukraina zawarły porozumienie ws. Morza Czarnego

Delegacje USA, Rosji i Ukrainy osiągnęły porozumienie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym. Obie strony konfliktu zobowiązały się również do opracowania środków wdrażających zakaz ataków na infrastrukturę energetyczną. W zamian USA pomogą Rosji przywrócić dostęp do światowego rynku eksportu produktów rolnych i nawozów, obniżyć koszty ubezpieczeń morskich oraz poprawić dostęp do systemów płatniczych. Kreml podkreśla, że zniesienie sankcji na rosyjskie instytucje finansowe będzie warunkiem przestrzegania porozumienia.

Deregulacja w Polsce nabiera tempa

Zespół ds. Deregulacji przedstawił 38 nowych postulatów, które mają uprościć aplikowanie do funduszy unijnych, przyspieszyć postępowania administracyjne oraz znieść bariery dla firm działających w sektorze dual use (produkty cywilno-wojskowe). Zespół postuluje także reformę regulacji UE dotyczących sztucznej inteligencji, które zdaniem ekspertów blokują rozwój polskich modeli AI. Premier Donald Tusk zapowiedział, że pierwsze projekty mogą zostać procedowane już w maju.