EBI chce też dalszej korekty kryteriów kwalifikowalności Grupy, aby, upraszczając unijny język, projektom i firmom łatwiej było uzyskać dofinansowanie z banku. Władze banku chcą też zastąpić Strategiczną Inicjatywę Bezpieczeństwa Europejskiego – dedykowanym przekrojowym celem polityki publicznej, który będzie wspierał bezpieczeństwo w Europie, „z ambitnym przydziałem finansowym i kapitałowym, który będzie ustalany corocznie w ramach planu operacyjnego Grupy” – pisze szefowa banku.

W obliczu niespodziewanych zagrożeń bezpieczeństwa w Europie po decyzjach Donalda Trumpa, EBI chce też zniesienia limitu 8 mld euro na finansowanie dla bezpieczeństwa i obronności, tyle mogły być warte łącznie wszystkie finansowane przez bank projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością.

Co dalej z finansowaniem obronności przez EBI?

Te zmiany mogą zostać zaakceptowane już jutro, w czwartek, to pozwoli na poszerzenie listy projektów obronnościowych, które mogą być finansowane z budżetu „finansowego ramienia Europy”, jak nazywają bank jego przedstawiciele.

Jeśli jutro Rada Europejska zatwierdzi zmiany, będzie to dobra informacja także dla Polski, ponieważ, jak nieoficjalnie mówią przedstawiciele banku, pilnie szukają nowych projektów do finansowania. Jest kilka ważnych zmian, do tej pory projekt musiał spełniać kryteria „double use”, czyli mieć zastosowanie zarówno cywilne, jak i obronne, tutaj kwalifikowały się np. drony, ale już nie specyficzny sprzęt wojskowy. Dziś wymagania banku zmieniają się w kierunku – nawet zastosowań wojskowych, ale nie do ataku, nadal odpada więc np. finansowanie produkcji amunicji, ale już – jak wskazują rozmówcy „Rz”, projekty obronne, jak wspomniany obóz wojskowy lub Tarcza Wschód, mogą się kwalifikować.

Grupa EBI będzie mogła teraz więc finansować projekty o podstawowym celu obronnym, jak ochrona granic lądowych, mobilność wojskowa, infrastruktura krytyczna, rozminowywanie i dekontaminacja, przestrzeń kosmiczna, cyberbezpieczeństwo, technologia przeciwzakłóceniowe, sprzęt i obiekty wojskowe, drony, ochrona infrastruktury przed zagrożeniami biologicznymi i dna morskiego, surowce krytyczne i badania.