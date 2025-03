Szczyt w Londynie. Europa zapowiada zbrojenia

– Upadek suwerennej Ukrainy niósłby nawet poważniejsze konsekwencje dla Polski, niż wycofanie się wojsk amerykańskich z naszego kraju – przyznaje „Rz” źródło rządowe.

Uważany do tej pory za bezbarwnego i pozbawionego charyzmy gospodarz londyńskiego szczytu sir Keir Starmer nagle okazał się całkiem sprawnym negocjatorem, próbując dwutorowo rozwiązać obecny, bezprecedensowy kryzys. Z jednej strony wyciągnąć pomocną rękę do Zełenskiego. Ale z drugiej spróbować udobruchać Trumpa.

Jeszcze w sobotę brytyjski premier wyszedł przed siedzibę rządu przy Downing Street i uściskał odwiedzającego go Zełenskiego. To pozostawało w ostrym kontraście do upokarzającego sposobu, w jaki dzień wcześniej ukraiński prezydent był przyjmowany w Białym Domu. Brytyjczycy uruchomili tego samego dnia pożyczkę 3 mld USD dla Ukrainy, która zostanie spłacona z odsetek od zamrożonych w Europie aktywów rosyjskiego banku centralnego. W niedzielę Zełenski został przyjęty na audiencji przez Karola III. A przede wszystkim brał udział w szczycie z europejskimi przywódcami.

– To jest nie do zniesienia – powiedział o tym, jak Trump przyjął Zełenskiego, Starmer. A główny strateg rządzącej Partii Pracy Alistair Campbell poszedł o krok dalej, mówiąc, że wspomniana scena była „obrzydliwa”. I uznał, że prezydent USA popełnił „fundamentalny błąd” zawierzając Putinowi.

Ale jednocześnie Starmer zadzwonił do Trumpa, próbując go przekonać do powrotu do rozmów z Ukraińcami. W niedzielę rano przyjął na osobnym spotkaniu premier Włoch Giorgię Meloni. Oboje uzgodnili, że będą starali się odegrać rolę „pomostu” między Ameryką a europejskimi aliantami. Starmer z uwagi na „specjalne relacje”, jakie od dekad łącza obie anglosaskie potęgi. Meloni z powodu bliskości dwóch przywódców wywodzących się z populistycznej prawicy. Włoszka już wcześniej zaproponowała zwołanie szczytu europejskich sojuszników i USA. Propozycję poparł w niedzielę Donald Tusk.