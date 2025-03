Polityk zdradził także, że „jednoznacznie wsparł propozycję pani premier Georgi Meloni”. - By Europa i Stany Zjednoczone znalazły sposób na ciągłą i bardzo uczciwą dyskusję między sobą i wymianę poglądów tak, by rozumieć się jak najlepiej przed tymi rozstrzygającymi wydarzeniami, które są przed nami, czyli przed negocjacjami i rozmowami między Ukrainą a Rosją - powiedział Tusk. - Polska dźwiga na sobie też odpowiedzialność za ochronę granicy wschodniej, całego NATO i całej Unii Europejskiej - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Tusk przed wylotem do Londynu: W grę wchodzi polski interes narodowy Główne polskie przesłanie przed spotkaniem w Londynie po tych dość dramatycznych i spektakularnych ostatnich dniach i ostatnich godzinach jest takie, że w wojnie ukraińsko-rosyjskiej Polska jest po stronie Ukrainy. Bez żadnego "ale...". Nie tylko dlatego, że tego wymaga ludzka przyzwoitość, solidarność z atakowanymi. Tu wchodzi w rachubę rzecz najpoważniejsza, polskie bezpieczeństwo, polski interes narodowy - mówił przed wylotem do Londynu premier Donald Tusk.

Szefowa KE: Ważne, byśmy przygotowali się na najgorsze

Po zakończeniu rozmów spotkanie skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak powiedziała, Europa pilnie potrzebuje się dozbroić.

- Po długim okresie niedoinwestowania, teraz niezwykle ważne jest zwiększenie inwestycji w obronę na dłuższy okres czasu – zaznaczyła szefowa KE. Dodała też, że „państwa członkowskie UE potrzebują większej przestrzeni fiskalnej, aby dokonać gwałtownego wzrostu wydatków na obronę”. - To ważne, byśmy przygotowali się na najgorsze – podkreśliła.

W Londynie odbył się szczyt ws. Ukrainy. Starmer: Musimy zintensyfikować swoje działania

- Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób obecnie możemy wesprzeć Ukrainę - mówił premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, otwierając szczyt w Londynie. Jak zaznaczył, sytuacja bezpieczeństwa, z którą mierzą się obecnie państwa europejskie, „zdarza się raz na pokolenie”.

Starmer podkreślił także między innymi, że „wszyscy muszą zintensyfikować swoje działania”. Polityk zwrócił się także do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zapewniając go, że „wszyscy zebrani będą wspierać naród Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne”. - To wyjątkowy moment, historyczny dla bezpieczeństwa Europy. To nie tylko kwestia tego, co jest dobre i tego, co jest złe. To kwestia bezpieczeństwa bardzo wielu z nas – zaznaczył.