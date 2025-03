W niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił, że porozumienie kończące wojnę między Ukrainą a Rosją „jest wciąż bardzo, bardzo daleko". Ukraiński prezydent dodał, że spodziewa się, iż jego kraj będzie nadal otrzymywał amerykańskie wsparcie pomimo ostatnich napiętych stosunków z prezydentem Donaldem Trumpem.

- Myślę, że nasze stosunki (z USA) będą kontynuowane, ponieważ to coś więcej niż okazjonalne relacje – powiedział Zełenski w niedzielę późnym wieczorem, odnosząc się do wsparcia Waszyngtonu przez ostatnie trzy lata wojny. - Wierzę, że Ukraina ma wystarczająco silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, aby nadal otrzymywać pomoc – powiedział przed wyjazdem z Londynu.

Na słowa prezydenta Ukrainy w poniedziałek zareagował Donald Trump, publikując w serwisie Truth Social wpis oceniający jego słowa jako „najgorsze oświadczenie, jakie mógł wygłosić Zełenski".

„To najgorsze oświadczenie, jakie mógł wygłosić Zełenski, a Ameryka nie będzie tego dłużej znosić” - zapowiedział prezydent USA. „To jest to, o czym mówiłem, ten facet nie chce pokoju, dopóki ma poparcie Ameryki, a Europa na spotkaniu z Zełenskim oświadczyła wprost, że nie może tego zrobić bez USA – prawdopodobnie nie jest to najlepsze oświadczenie, gdy chodzi o pokaz siły przeciwko Rosji. Co oni sobie myślą?” - napisał Trump.