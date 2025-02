Choć projekt był wart 114 mln euro, Polska ma zwrócić 91 mln euro, ponieważ reszta środków została zabezpieczona przed niewłaściwym wydaniem, co – jak informuje urząd – pozwoliło im dotrzeć do osób potrzebujących pomocy

Czytaj więcej Finanse OLAF domaga się wycofania banknotów 500 euro Unia Europejska powinna zastanowić się nad wycofaniem banknotów 500 euro. Zdaniem szefa unijnego organu walczącego z oszustwami OLAF - sprzyjają korupcji.

- Ochrona pomocy UE dla Ukrainy nie tylko gwarantuje, że pieniądze naszych podatników są należycie wydawane, ale jest również kwestią naszego bezpieczeństwa. Dzięki naszej silnej współpracy z CBA i polską prokuraturą z powodzeniem zabezpieczyliśmy interesy finansowe UE - powiedział Ville Itälä, dyrektor generalny OLAF.

W ramach śledztwa aresztowano kilka osób, jedną z nich jest Michał K., który kilka dni temu zebrał blisko 3 mln zł kaucji i wyszedł z aresztu w Londynie. Deklaruje, że „chce wrócić do Polski”. Były szef RARS był poszukiwany najpierw listem gończym, a później europejskim nakazem aresztowania, został zatrzymany w Londynie we wrześniu 2024 r. Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała powstać w celu wyprowadzania z RARS setek milionów złotych. W styczniu 2025 r. CBA zatrzymało trzy kolejne osoby, w tym bliską współpracownicę Mateusza Morawieckiego. W październiku aresztowano dyrektora ds. zakupów w RARS, a do Polski wrócił, z samolotu prosto do aresztu śledczego, inny znany członek tego przedsięwzięcia, Paweł Szopa, prezes spółki Red is Bad, który miał dostawać z RARS zamówienia bez przetargów.

Co OLAF zarzuca RARS? Zawyżone ceny, nepotyzm, defraudacje

Dowody zebrane w śledztwie OLAF-u, które trwało od lipca 2023 r., ujawniły zawyżone ceny, brak konkurencji i nienależne korzyści przyznane niektórym wykonawcom. RARS odmówił wtedy współpracy z OLAF-em, mimo zobowiązań wynikających z umowy o dotację UE podpisanej w styczniu 2023 roku.

Śledczy ustalili, że proces udzielania zamówień przez RARS naruszał zasady przejrzystości, konkurencji, równego traktowania i zarządzania finansami - zamówienia były udzielane w sposób niekonkurencyjny, nie gwarantowały więc, że fundusze UE dotrą do miejsca przeznaczenia.