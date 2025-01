Polska na celowniku hakerów

Administratorzy systemu Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru zapewniają, że dzięki tworzonym na bieżąco kopiom zapasowym będzie można odtworzyć dane. Na razie nie wiadomo jednak jak dużo czasu to zajmie. Pojawiają się też nieoficjalne informacje, jakoby urząd nie miał przygotowanych kompletnych backupów. Przedstawiciele urzędu poinformowali, że póki co wszystkie systemy IT są wyłączone. Również biura wydziałów urzędów powiatowych zostaną tymczasowo zamknięte ze względów ostrożnościowych do czasu usunięcia skutków cyberataku.

W cyberatakach hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję. W efekcie skala zagrożenia rośnie wykładniczo. Liczba ataków w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła o prawie 70 proc. Rośnie również cena, jaką płacimy za straty spowodowane cyberatakami. Przybywa ich po ataku Rosji na Ukrainę. Zdaniem ekspertów utrzymujące się duże napięcia geopolityczne sprawią, że 2025 r. może być pod względem aktywności hakerskiej rekordowy. A Polska będzie jednym z głównych celów. Z raportu Microsoftu wynika, że nasz kraj zajmuje trzecie miejsce w Europie i dziewiąte na świecie pod względem narażenia na ataki ze strony organizacji cyberprzestępczych sponsorowanych przez obce państwa, głównie Rosję.