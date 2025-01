Warto jednak pamiętać, że w efekcie powojennej polityki wprowadzonej jeszcze przez Charlesa de Gaulle’a francuski przemysł ma zdolności we wszelkich domenach, także w lądowej. I tak francusko-niemiecki potentat pancerny KNDS może zaliczyć rok 2024 do bardzo udanych – na zakup czołgów Leopard w nowych wersjach A8 zdecydowała się m.in. Litwa. To zamówienie opiewające na prawie miliard euro.

Dla porównania, eksport polskiego uzbrojenia w 2024 r. najpewniej nie przekroczył 1 mld zł.

Francja największym eksporterem uzbrojenia po USA

Choć ubiegły rok był dla francuskiej zbrojeniówki był bardzo dobry, to nie jest to informacja zaskakująca. Jak podaje Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań Pokojowych (SIPRI), w latach 2019–2023 Francja odpowiadała za 11 proc. światowego eksportu broni, co daje jej drugie miejsce po Stanach Zjednoczonych, w których produkuje się prawie połowę eksportowanego na świecie sprzętu zbrojeniowego.

W porównaniu z poprzednią pięciolatką (2014–2018) wartość francuskiego eksportu wzrosła prawie o 50 proc. I dzięki temu udało się Paryżowi wyprzedzić Rosję w rankingu eksporterów uzbrojenia. Ponad 70 proc. francuskiej broni w latach 2019–2023 wyeksportowano do Azji, w tym na Bliski Wschód. Na rynek europejski trafiło w tym czasie tylko 10 proc. całości francuskiego eksportu.

Nowe zamówienia na broń z Francji

Po bardzo dobrym roku ubiegłym także 2025 zapowiada się dla francuskiej branży zbrojeniowej doskonale. W czwartek Szwecja potwierdziła, że kupuje 44 czołgi Leopard 2A8, a kolejnych 66 zostanie zmodernizowanych. Wartość tego kontraktu dla francusko-niemieckiego potentata KNDS to ok. 2 mld euro.

Kto jeszcze może się skusić na sprzęt znad Sekwany? Wiadomo, że podczas swojej listopadowej podróży do Ameryki Południowej prezydent Francji Emmanuel Macron lobbował m.in. za tym, by Brazylia podpisała umowy na dostawę okrętów podwodnych z Naval Group. Odwiedził wówczas także Chile i Argentynę, co jest bardzo dobrym przykładem, jak francuskie państwo wspiera eksport swojej zbrojeniówki. Być może w tym roku dojdzie także do swego rodzaju przełomu i system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej SAMP/T znajdzie kolejnego europejskiego użytkownika – Belgię.