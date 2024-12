Skończą się męskie kluby we władzach dużych spółek

Kamil Sobolewski zwracał też uwagę na inne ryzyko; kobieta wchodząca do władz spółki może być postrzegana nie jako najlepsza kandydatka na to stanowisko a jako osoba, której wybór wynika z potrzeby spełnienia regulacyjnego kryterium. To zaś może jej utrudnić budowę autorytetu w firmie.

– Zgadzam się, że nie jest to komfortowa sytuacja. Wolałabym, aby nie było konieczności wprowadzenia takiej ustawy i wyznaczania jakiegokolwiek parytetu. Jednak niestety, rzeczywistość i dane pokazują, że jest taka konieczność – zaznaczała Milena Olszewska-Miszuris.

Co daje różnorodność?

Współprzewodnicząca 30% Club Poland przypominała, że Women on Boards nie tyle skupia się osiągnięciu celu 33 proc., ile na przejrzystych zasadach rekrutacji i obiektywnej ocenie porównawczej kandydatów. W takich warunkach ryzyko wyboru ze względu na regulacje, a nie kompetencje będzie zminimalizowane. Co więcej, przewidziana w ustawie sankcja nie jest karą za brak 33 proc. kobiet we władzach. Grozi natomiast spółkom, które nie udowodnią, że podjęły wszystkie działania, by osiągnąć próg 33 proc. i nie przygotowały sprawozdania na ten temat.

Jedną z firm, które z własnej inicjatyw od lat stawiają na różnorodność we władzach, jest Philip Morris (PMI). – W PMI kobiety mają moc. Już w 2022 r. firma osiągnęła wyznaczony sobie cel 45 proc. udziału kobiet w kadrze menedżerskiej – mówiła mec. Patrycja Poppe z działu prawnego PMI. Z różnorodnością wiąże się większa skłonność do kwestionowania status quo i do innowacji, co przekłada się zarówno na biznes, jak i na poczucie sprawczości wśród pracowników na różnych szczeblach. Jak przypominała, wiele badań potwierdza biznesowe korzyści z różnorodności we władzach spółek, w tym prawdopodobieństwo wyższych wyników finansowych.

Mec. Poppe zaznaczała, że PMI nie tylko dba o większy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, ale też stara się im to ułatwić m.in. poprzez pracowniczy program „Happy Parents”, który z jednej strony pomaga kobietom po powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim, a z drugiej aktywizuje mężczyzn do większego zaangażowania w sprawy rodzinne. Podczas gdy w 2020 roku tylko 1,5 proc. ojców w PMI decydowało się na urlop rodzicielski, w 2024 r. odsetek ten wzrósł do ponad 74 proc.

Przykład PMI dowodzi, że nie brakuje kobiet, które mają odpowiednie kompetencje i gotowość do awansu na wysokie stanowiska w firmach. Zdaniem Mileny Olszewskiej- Miszuris nie ma też obaw, że niedobór kompetentnych kandydatek utrudni spełnienie wymogów dyrektywy.