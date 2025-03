Tymczasem, jak dowodzi opisywana ostatnio w „Rzeczpospolitej” analiza 30% Club Poland, na GPW trudno na razie mówić o postępie w równowadze płci; udział kobiet we władzach 140 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie zwiększył się w ciągu ostatniego roku zaledwie z 18 do 18,4 proc., przy czym udział w zarządach wzrósł z 13,9 do 14,1 proc.

Oznacza to, że spółkom sporo jeszcze brakuje do co najmniej 33 proc. udziału kobiet we władzach, który powinny osiągnąć do końca czerwca 2026 r.

Bariera uprzedzeń

Z badań wynika, że silną barierą ograniczającą (nie tylko w Polsce) kariery zawodowe i awans kobiet są negatywne stereotypy i uprzedzenia. Jak dowodzi ankieta firmy rekrutacyjnej Hays, która w lutym br. objęła ponad 3,5 tys. użytkowników portalu LinkedIn, profesjonaliści są świadomi przeszkód, z jakimi muszą sobie radzić kobiety na rynku pracy. Podobnie jak w minionym roku, na czele listy tych przeszkód znalazły się uprzedzenia i dyskryminacja. W Polsce takiego zdania było 46 proc. respondentów, którzy zwracali też uwagę na lukę płacową ze względu na płeć (22 proc.) i nieelastyczne zasady pracy (20 proc.)

Jak ocenia Karolina Szyndler, dyrektor w Hays Poland, wielu decydentów nie ma nawet świadomości, że w życiu zawodowym kierują się określonymi założeniami dotyczącymi poszczególnych grup społecznych – pracujących matek, pracowników w wieku 50+ czy kobiet na stanowiskach kierowniczych. – Prowadzi to do sytuacji, gdy utalentowane i ambitne profesjonalistki nie zawsze mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Jest to niekorzystne nie tylko dla nich samych, ale też dla firm – zaznacza Karolina Szyndler.

Nie tylko ona podkreśla rolę edukacji i komunikacji w zwalczaniu negatywnych stereotypów. Jak zaznacza Milena Olszewska-Miszuris, współprzewodnicząca 30% Club Poland, to, jak ważna jest taka komunikacja, potwierdza przykład Wielkiej Brytanii, gdzie bez regulacyjnych wymogów udało się osiągnąć ponad 40-proc. udział kobiet we władzach dużych i średnich spółek giełdowych.

Było to możliwe m.in. dzięki determinacji założonego tam 30% Club, który zadbał, by w działania na rzecz równowagi płci zaangażowali się szefowie dużych firm i wiodący inwestorzy instytucjonalni – spółki publicznie wyznaczały sobie konkretne cele związane z udziałem kobiet we władzach – wpisywane też do zasad wynagradzania menedżerów. Milena Olszewska-Miszuris liczy na podobne działania w Polsce, gdzie 30% Club Poland ma 31 członków i 28 instytucji wspierających, w tym szefów firm przekonanych do atutów różnorodności płci we władzach.