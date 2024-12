Najlepsi z najlepszych Listy 2000 w 2024 r.

Już po raz 23. „Rzeczpospolita” opublikowała Listę 2000 – zestawienie dużych i średnich firm w Polsce. 2 grudnia, podczas gali Listy 2000, wręczono nagrody najlepszym przedsiębiorstwom tegorocznej edycji zestawienia. Partnerem merytorycznym Listy 2000 jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a współorganizatorami projektu są Polski Fundusz Rozwoju oraz Polskie Porty Lotnicze.

W tym roku Kapituła Listy 2000 przyznała siedem nagród oraz trzy wyróżnienia dla najbardziej wyróżniających się firm i ich menedżerów z Listy 2000.

Lista 2000 to kompleksowy obraz polskiej gospodarki stworzony na podstawie wyników firm, których przychody ze sprzedaży w 2023 roku wyniosły blisko 4,1 bln zł, mimo trudnej koniunktury. Firmy ujęte w zestawieniu zatrudniają niemal 2,8 mln osób, a suma przychodów ze sprzedaży zagranicznej zbliża się do 1 bln zł. Publikowana lista stanowi lustro polskiego biznesu, obejmując wiele branż i dużą liczbę firm. Dane pokazują, jak trudna i skomplikowana jest wciąż sytuacja polskich przedsiębiorstw, które nadal odczuwają mocne spowolnienie, na przykład jeśli chodzi o popyt konsumencki. Widać to także po danych makro: według skorygowanego szacunku GUS produkt krajowy brutto (PKB) w 2023 r. wzrósł realnie o 0,1 proc. w porównaniu z 2022 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego 18 kwietnia 2024 r. o -0,1 pkt proc.

Galę otworzył Bogusław Chrabota, redaktor naczelny grupy Gremi Media. – Z ogromną przyjemnością witam państwa w imieniu wydawnictwa Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”. Cieszę się, że mogę dostrzec wśród nas wielu naszych przyjaciół. Rozpoznaję wasze twarze, ponieważ uczestniczę w tej imprezie już po raz 13. – mówił. – Cała historia Listy 2000 ma już 23 lata. Co roku prezentujemy nowe odsłony raportu na temat polskiej gospodarki, która przechodzi dynamiczne zmiany. Dotyczą one nie tylko liczb, ale także jakości, profilu oraz postrzegania w oczach świata. Dziękuję za obecność i zapraszam do wspólnej dyskusji na temat najnowszych trendów i wyzwań, przed którymi stoimy – dodał Bogusław Chrabota.

Historycznie rzecz biorąc

Ideą opublikowanej po raz pierwszy w 2002 r. przez redakcję „Rzeczpospolitej” Listy Największych Polskich Przedsiębiorstw było przedstawienie jak najszerszej gamy istotnych dla gospodarki firm. Naszym celem nie była jedynie czołowa elita, o której informowaliśmy już od 1999 roku w Liście 500 Największych Firm. Skupiliśmy się na średnich przedsiębiorstwach, które stanowią kluczowy segment polskiej gospodarki. Bohaterami tej listy są mniejsze firmy, często mało znane. To od ich sukcesów oraz miejsc pracy, które tworzą, zależy byt wielu miast i miasteczek.