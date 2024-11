Kuba musi przywyknąć do ciemności

Władze odwołały wszelkie imprezy wieczorne od 18 października, zajęcia w szkołach zawieszono z piątku do środy (23. X.). Hawana była pogrążona w ciemnościach, niektóre sklepy i lokale korzystały z małych generator, ludzie siedzieli przed domami, słuchali muzyki z radia na baterie, grali w domino. — To szaleństwo Świadczy o naszym systemie energetycznym. Nie mamy rezerw, nie ma jak utrzymać kraju, żyjemy z dnia na dzień — powiedział agencji AFP Eloy Fon, 80-letni mieszkaniec stolicy. Emerytka Anabel Gonzalez ze Starej Hawany poskarżyła się Reuterowi: — Moja komórka nie działa, proszę zajrzeć do lodówki, to trochę co było, zepsuło się.

Rosja przyśle paliwo

Rosja obiecała dostarczyć Kubie 80 tys. ton oleju napędowego o wartości 60 mln dolarów w ramach pomocy temu krajowi w związku z kryzysem energetycznym — podała agencja RIA (i Reuter) za wicepremierem Dmitrijem Czernyszenko.