Lekarze mówią wyraźnie, że aktywność publiczna Zbigniewa Ziobry w formie realizacji mandatu poselskiego w takiej formie, jak my to robimy codziennie, jest dla jego powrotu do zdrowia bardzo niewskazana – powiedział Sebastian Kaleta odnosząc się do tego, że na 14 października zaplanowano przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przed komisją śledczą ds. Pegasusa.