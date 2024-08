Prezentacja pojazdów wojskowych po uroczystości podpisania umowy pomiędzy Hutą Stalowa Wola S.A. a Raytheon Polska na produkcję 48 wyrzutni M903 PAP/Paweł Supernak

Rząd kupi kleszcze za 800 mln zł

Z kolei we wtorek w Inowrocławiu resort obrony podpisze umowę na zakup 96 śmigłowców AH-64E Guardian Apache z innym amerykańskim gigantem – Boeingiem. Jej wartość może przekroczyć nawet 40 mld zł. Te środki trafią za Atlantyk. Ale przy okazji tego kontraktu w ramach offsetu kupujemy technologię do obsługi tych statków powietrznych w Polsce – tak więc np. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi pozyskają zdolności do „przeprowadzania przeglądów i napraw oraz remontów wybranych podzespołów AH-64E”. To oznacza, że przez kolejne 40 lat WZL-1 będą regularnie otrzymywały zlecenia związane z utrzymywaniem tej floty śmigłowców.

Za to w środę ma być podpisana pierwsza wykonawcza umowa z AMZ Kutno na dostawę 28 lekkich opancerzonych transporterów rozpoznania (LOTR) Bóbr-3 za łącznie ok. 800 mln zł. Ten program nosi nazwę Kleszcz. Podpisana już w lutym umowa ramowa zakłada zakup aż 286 tego typu pojazdów.

Przychody zbrojeniówki już rosną

Te trzy przykłady są dobrą ilustracją żniw, które czekają polską zbrojeniówkę. W wyniku wojny na Ukrainie oraz radykalnego zwiększania polskiego budżetu na obronność (w sumie planowane wydatki w tym obszarze w 2024 r. to ok. 150 mld zł) już w ubiegłym roku dwaj najwięksi gracze polskiej zbrojeniówki mocno zwiększyli swoje przychody – PGZ o ponad 20 proc., do ponad 8 mld zł, a Grupa WB o blisko 140 proc., do prawie 1,5 mld zł. Biorąc pod uwagę, że plan modernizacji technicznej na lata 2021–2035, czyli dokument określający zakupy nowego uzbrojenia dla Wojska Polskiego, zakłada wydanie w sumie ponad 500 mld zł, a do tego dochodzi jeszcze m.in. plan zakupów środków materiałowych (PZŚM), czyli m.in. amunicji, który jest liczony w dziesiątkach miliardów złotych, widać, że strumień zamówień płynących do polskiego przemysłu obronnego będzie w najbliższych latach bardzo szeroki. Z jednej strony będą to bezpośrednie zamówienia do polskiego przemysłu – np. to na bojowe wozy piechoty Borsuk. Mamy kupić ok. 1,4 tys. tych pojazdów w różnych wersjach, co oznacza przychody na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych. Z drugiej strony powinna się zacieśniać nasza współpraca ze zbrojeniówką amerykańską czy brytyjską, co także będzie skutkować zamówieniami.