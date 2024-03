Plaga pluskiew w Paryżu? Tak naprawdę nigdy jej nie było

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Francja, szykując się na olimpiadę, wypowiada wojnę pluskwom Do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu pozostał niecały rok i właśnie tyle czasu mają władze kraju, by rozprawić się z plagą pluskiew. Nie chcą, by pasożyty pogryzły uczestników zawodów i ich kibiców.

To dlatego panice uległy władze miasta, które zapewniały, że plagę traktują bardzo poważnie. — Stanęliśmy w obliczu plagi pluskiew, więc niezbędne jest skoordynowanie wszystkich wysiłków do wspólnego przeciwdziałania. Musimy zaangażować do tego służbę zdrowia i samorządy. Nikt nie może czuć się bezpieczny. Ale będziemy z tym walczyć — zapewniał na platformie X wicemer Paryża, Emmanuel Grégoire. Jednocześnie wezwał on wówczas do działania ówczesną premier Francji Elisabeth Borne, które poświęciła problemowi część swojego późniejszego wystąpienia.

Paryżanie wydawali od 500 euro do nawet kilku tysięcy na odkażanie mieszkań. W przypadku hoteli, które miały być również zainfekowane, koszty szły w dziesiątki tysięcy. Firmy zajmujące się dezynfekcją pracowały w trybie 24/7, a producenci środków odkażających nie mogli nadążyć z podażą. Był to również czas, kiedy spływały rezerwacje pobytu w paryskich hotelach na czas trwania olimpiady, czyli na lipiec i sierpień. Po ujawnieniu informacji o pluskwach, chęć przyjazdu do Paryża zaczęła słabnąć.

Ukraiński trop plotki o pluskwach

Drugi sygnał ostrzegawczy, że coś jest nie tak, też został zlekceważony. Chodzi o informacje w mediach społecznościowych, że atak pluskiew nastąpił po tym, jak w Paryżu pojawili się ukraińscy uchodźcy.

Dopiero teraz, w ostatni piątek, Jean-Noel Barrot, francuski minister ds. europejskich ujawnił, że histerię nakręciły rosyjskie portale dezinformacyjne. — Odkryliśmy, że powstały fałszywe linki do informacji potwierdzających , że to właśnie Ukraińcy przywieźli ze sobą tę plagę — mówił minister w stacji TV1.