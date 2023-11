Najdroższe i najtańsze do życia miasta świata. Nowy ranking

Na czele listy najdroższych miast świata znalazły się Singapur i Zurych. Tuż za nimi znalazły się Genewa, Nowy Jork i Hongkong. Listę stworzyła Economist Intelligence Unit (EIU) opierając się na cenach ponad 200 powszechnie używanych towarów i usług. W raporcie EIU ostrzegł, że globalny kryzys kosztów życia jeszcze się nie skończył.

Ceny badanych i mających wpływ na pozycję miast w rankingu usług i towarów wzrosły w walucie lokalnej średnio o 7,4 proc. W porównaniu do zeszłego roku, w którym wzrosły średnio o 8,1 proc. oznacza to spowolnienie tempa wzrostu cen, ale nadal jest on szybszy niż w latach 2017-2021.

W czołówce miasta europejskie

Singapur zajął pierwsze miejsce po raz dziewiąty w ostatnich 11 latach i odzyskał pozycję najdroższego miasta świata. Zawdzięcza to wysokim kosztom transportu, a także drogim sklepom z odzieżą, alkoholem i wysokim cenom artykułów spożywczych. Z kolei wysoka pozycja Zurychu wynika z kombinacji wysokiego kursu franka szwajcarskiego oraz związanych z nim wysokich cen artykułów spożywczych, AGD i kosztów rekreacji.

W rankingu spadły nieco chińskie i japońskie miasta, gdzie obserwowany jest wolniejszy wzrost cen. Pekin czy Tokio odnotowały duże spadki na liście najdroższych miast świata. W pierwszej dziesiątce najdroższych miast do życia znalazło się tylko jedno chińskie miasto – Hongkong. W czołówce dominują europejskie – Zurych jako pierwszy (ex aequo z Singapurem), Genewa - druga (ex aequo z Nowym Jorkiem). Paryż jest na siódmej pozycji w świecie, Kopenhaga - na ósmej. Mocną reprezentację mają też USA – oprócz Nowego Jorku znajdziemy w top 10 także Los Angeles i San Francisco.