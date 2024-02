Wielkie rzadowe pieniądze w grze

Nowela ustawy pozwoli – nie czekając na unijną zgodę – na wypłatę ok. 700 mln zł. Proponowane przepisy wskazują bowiem, że wstępna płatność może nastąpić przed wydaniem decyzji KE. Ale na tym nie koniec. Za straty w br. Poczta może otrzymać kolejne 697 mln zł, a projekt nowelizacji przewiduje, że w latach 2024-2025 do państwowej spółki z budżetu trafi nawet ok. 2 mld zł. Maksymalną rekompensatę na 2024 r. zapisano w kwocie 750 ml zł, zaś na 2025 r. – 1,244 mld zł. Dla porównania, w przepisach uchwalonych przez PiS było to odpowiednio 593 mln zł i 651 mln zł, przy czym na wypłatę tej pomocy rząd PiS w ustawie budżetowej na 2023 r. zarezerwował… 6,9 mln zł.

Tym czasem Poczta Polska tonie. Moloch w ub. r. wygenerował 787 mln zł straty. Mateusz Chołodecki, kierownik laboratorium rynku pocztowego, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW, nie ukrywa, że sytuacja firmy jest bardzo trudna. Według niego spółkę pogrąża teraz wzrost płacy minimalnej od stycznia br. – Przyjmując, że dotyczy to 80 proc. z 63 tys. pracowników, to dla PP dodatkowe aż ok. 800 mln zł kosztów w skali roku – tłumaczy. I prognozuje, że 2024 r. spółce może brakować nawet ponad 1,1 mld zł.

Ruszyły zmiany personalne w Poczcie Polskiej

Rząd rozpoczął już proces ratowania spółki. Na razie ruszyły zmiany personalne. Ministerstwo Aktywów Państwowych wybrało nową radę nadzorczą. Przewodniczącym został Paweł Wojciechowski, ekonomista, były minister finansów, a w latach 2021-2022 wiceprezes Pracodawców RP. W składzie są też Jerzy Sławek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny z Lublina (posiada jedną z pierwszych w Polsce licencji wydanych przez ministra sprawiedliwości), Magdalena Gaj, była prezes UKE, a także Mariusz Popek, były wiceprezes ZPC Otmuchów, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wiele wskazuje, że to ten ostatni wybrany zostanie też na p.o. prezesa, do czasu wyboru nowego zarządu w konkursie.

Czytaj więcej Biznes Styczeń bez pensji w Poczcie Polskiej? Spółka ma coraz większe kłopoty Pocztowcy na etacie będą od stycznia dostawać mniej pieniędzy, niż przewiduje ustawa o minimalnej płacy. Ale państwowa spółka może mieć w ogóle problem z wypłatami – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Popek, który ukończył studia Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w kooperacji ze Stockholm University School of Business, ponad dekadę temu był członkiem zarządu PP. W molochu pracował jeszcze przed jego komercjalizacją, gdy PP była Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej.