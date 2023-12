STRABAG przeprowadził rewitalizację terenów nabrzeży rzeki Wisły w Starym Fordonie w Bydgoszczy

Materiał partnera: STRABAG



Polegała na przebudowie ulic wraz z budową promenady, skateparku, pumptrucku, placu zabaw, ścianek wspinaczkowych, boiska do siatkówki plażowej, placu fitness, streetworkoutów, rewitalizacji terenów zielonych o łącznej powierzchni ponad 40 tys. m2 Inwestycja, którą prowadził oddział STRABAG w Bydgoszczy pozwoliła zrewitalizować fragment miasta, który zyskał na estetyce i stał się jedną z atrakcyjniejszych części Starego Fordonu. Przebudowano osiem ulic oraz tereny rekreacyjne rozpościerające się między Promenadą a rzeką Wisłą.

Do przebudowy wykorzystana została między innymi granitowa kostka kamienna, która pozostała po remontach między innymi ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt umożliwił przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych w tym budowie odwodnienia oraz energooszczędnego oświetlenia LED. W pasie zieleni nad Wisłą umieszczona została infrastruktura rekreacyjna. Powstał tam m.in.: skatepark, pumptruck, plac zabaw, cztery ścianki do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, dwa streetworkauty, plac fitness, a także ławki wybudowane na promenadzie z których można podziwiać widok na rzekę Wisłę i obszar Natura 2000.

Promenada stanowiąca łącznik między ul Frycza Modrzewskiego a wałem przeciwpowodziowym została podwyższona. Nowością są także schody z podświetlanymi poręczami oraz rampa dla niepełnosprawnych. STRABAG wykonał także nowe nasadzenia – pojawiło się 200 nowych drzew szt. oraz około 9 tys. krzewów. Wybudowano elementy małej architektury w tym ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe i tablice informacyjne wzdłuż ścieżki dydaktycznej opisujące faunę i florę obszaru Wisły.

Przy skrzyżowaniu ulic Frycza Modrzewskiego i ul Promenada powstała pierwsza w Bydgoszczy przeciwpowodziowa zapora mobilna, wykonano również dwie zapory przeciwpowodziowe fartuchowe. STRABAG wybudował również nowa stację limmigraficzną monitorującą stan wody wraz z schodami wodowskazowymi.