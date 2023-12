Dzięki HSW eksport polskiej broni wystrzelił

Prawdziwym hitem eksportowym w tym roku są oczywiście stalowowolskie kraby, ale nie słabnie zainteresowanie przenośnymi zestawami przeciwlotniczymi Piorun. Firma Mesko nie nadąża z produkcją swoich, sprawdzonych w Ukrainie, manpadsów. Poza Ukrainą trafiły one również w sporej liczbie do Estonii, Norwegii, a wcześniej także do USA. Lekkie zestawy rakietowe w wersji Grom zamówiła także Litwa. PGZ chwali się, że znaczący eksport modułowych automatycznych karabinków Grot (o wartości prawie 60 mln zł) idzie też z Fabryki Broni Radom do „jednego z krajów afrykańskich” (zapewne Nigerii). „Łucznik” sprzedaje swoje karabiny zagranicznemu kontrahentowi wraz z granatnikiem podwieszanym i pełnym zestawem oprzyrządowania celowniczego z warszawskiego Przemysłowego Centrum Optyki.

Na Wschód, ale też praktycznie na cały świat, w tym do głównego odbiorcy – Stanów Zjednoczonych, wysyłany jest bardzo ceniony polski trotyl z bydgoskiego Nitro-Chemu. Niemal 90 proc. z wytwarzanych co roku ok. 10 tys. ton polskiego TNT trafia za granicę, na globalne rynki.