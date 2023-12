Innowacyjne produkty P&G pomagają konsumentom zużywać mniej energii i wody i dzięki temu obniżyć rachunki gospodarstw domowych

P&G przygląda się produktom swoich marek w całym ich cyklu życia – od wykorzystania surowców, przez proces produkcyjny, aż po to, w jaki sposób są używane przez konsumentów, co się dzieje z opakowaniem po ich zużyciu i jak są utylizowane. To naukowe podejście określa się jako Life Cycle Assesment (LCA). Pomaga ono firmie skoncentrować wysiłek i wprowadzać innowacje tam, gdzie będą one miały największy wpływ.

Może nie wszyscy użytkownicy zdają sobie sprawę, że w przypadku detergentów największy wpływ na koszty ma właśnie podgrzewanie wody potrzebnej do prania czy zmywania naczyń. Z tego względu w najnowszych produktach Ariel PODS® wprowadzono technologię COOLCLEAN™, która pozwala uzyskać te same, skuteczne efekty prania nawet w 30st. C.

Jakie to ma znaczenie w praktyce? Redukując temperaturę prania z 60 do 30 st. C konsumenci mogą zaoszczędzić do 60 proc. energii elektrycznej za każdym razem, gdy korzystają z pralki. Jeśli przemnożymy to przez dwa-trzy prania w tygodniu, jakie średnio mają miejsce w polskich domach, to jasne staje się, że to także w wymierny sposób przekłada się na rachunki za prąd.

Pranie w niskiej temperaturze jest dobre dla planety oraz dla budżetu domowego

Zmiany naszych zachowań, wynikające z rosnącej świadomości lepszego wykorzystania zasobów, są wyraźnym trendem. W Polsce coraz chętniej decydujemy się na pranie w zimnej wodzie. Jeszcze w 2012 r. zaledwie 7 proc. ankietowanych deklarowało pranie w temperaturze 30°C lub niższej. Dziś w zimnej wodzie pierze już… co piąty Polak. Choć preferowaną temperaturą prania pozostaje 40 st. C, to trend obniżania temperatury prania jest coraz bardziej widoczny. Efekt? Na pranie w 50 czy 60 st. C decyduje się niemal dwukrotnie mniej osób niż jeszcze dziesięć lat temu.