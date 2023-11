Nieskazitelny niebieski diament może zostać sprzedany za 50 mln dolarów

Bleu Royal - jaskrawoniebieski diament AFP

Na sprzedaż będzie także zegarek Rolex noszony przez Marlona Brando w filmie „Czas apokalipsy” z 1979 r., na odwrocie którego aktor wygrawerował swój podpis, aby uniknąć przypadkowej zamiany zegarka podczas kręcenia – informuje CNN. „To, co czyni go naprawdę wyjątkowym, to fakt, że jest to naprawdę jedna z najbardziej rozpoznawalnych pamiątek, jakie kiedykolwiek pojawiły się na aukcji” – powiedział Remi Guillemin, szef działu zegarków w Christie’s na Europę. Dwa lata temu zegarek, obecnie wyceniany na od 1 miliona do 2 milionów franków szwajcarskich, został sprzedany na aukcji za 2 miliony franków szwajcarskich (2,2 miliona dolarów). „To naprawdę wyjątkowe mieć oba dzieła od niesamowitych aktorów – Rolex należący do Marlona Brando i naszyjnik należący do Audrey Hepburn” – powiedział Guillemin.