„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę

Joanna swoją drogę zawodową związała z branżą motoryzacyjną. – Szukałam możliwości zdobycia doświadczenia i w ten sposób trafiłam na staż do fabryki Opla w Gliwicach, do działu zapewnienia jakości i czasowości dostaw. Poczułam, że to jest miejsce, w którym chciałabym być. Ta praca wiązała się z wieloma wyzwaniami, za każdym razem wymagała ode mnie innego podejścia i nieszablonowych rozwiązań, a to jest chyba to, czego tak naprawdę w życiu podświadomie szukam, mimo że czasem narzekam, że mam za dużo pracy, to idę w te dodatkowe ścieżki i wyzwania, bo mam wrażenie, że chodzi o to, by realizować w pełni swój potencjał. Praca od 8 do 16 chyba by mnie znudziła. Potrzebuję, żeby ciągle się coś działo, żeby były nowe wyzwania. Branża automotive te wyzwania zapewnia. Ja się w niej odnalazłam – mówi.

Jak konkurować z Apple’em?

Rzut oka na Piotra Dominika i od razu wiadomo, że to człowiek z branży kreatywnej. Długa broda, czarna czapka, czarna kurtka pilota, czarne bojówki. Minimalistyczny „look” nie pasuje do klasycznego korporacyjnego dress code’u, zgodnie z którym do dobrego tonu należy marynarka i koszula, ale specjaliści od marketingu od zawsze mieli w firmach specjalne prawa.

– Był taki okres, jakieś 15 lat temu, że bardzo często chodziłem do pracy w koszuli i marynarce. Paradoksalnie wtedy byłem młodszy, więc powinno być na odwrót – śmieje się.

Piotr jest w projekcie „Izera” kierownikiem ds. strategii marki. Na ten temat mógłby mówić godzinami. – Dwadzieścia lat temu spora część marek samochodów elektrycznych nie istniała na rynku. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się technologia. Intuicja podpowiada, że na rynku elektryków powinni dominować producenci, którzy są tam już od sześćdziesięciu lat. Tak jednak nie jest i to jest bardzo ciekawe – zauważa.