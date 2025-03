Fala wsparcia biznesów kobiet. EBI rzuca obligacje, pożyczki i szkolenia aż 25 banków

Specjalne intensywne szkolenia sporej grupy europejskich banków, obligacje wycelowane w wyrównywanie szans oraz pożyczka na wspieranie firm kobiecych w Europie, EBI ma finansowy sposób na świętowanie dnia kobiet.

Gender Finance Lab

Co trzeci biznes w EU należy do kobiet, ale lista problemów jest długa, w tym - utrudniony dostęp do finansowania, za mało kobiet na stanowiskach kierowniczych czy luka placowa. By zwalczać tę nierówność, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomił w środę 5 marca nowy program UE z sektorem bankowym, aby wspierać kobiety przedsiębiorców w całej Europie. Do programu „Laboratorium finansowania ze względu na płeć dla banków komercyjnych” (InvestEU Gender Finance Lab) zgłosiło się już 25 banków z całej Europy, kolejne 10 jest zainteresowane. To program doradczy, który mimo, że nie zawiera dodatkowego finansowania dla banków, ma pomóc pośrednikom finansowym w Europie, czyli bankom i zarządzającym funduszami, poprawić dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Jak dowiedziała się nieoficjalnie „Rz”, wśród banków jest także polski Pekao, a inny duży bank działający w Polsce jest zainteresowany programem.

- Inwestowanie w kobiety przedsiębiorców to nie tylko właściwa rzecz do zrobienia, ale także mądra rzecz do zrobienia, ponieważ to napędzanie wzrostu, dobrobytu i stabilności w całej gospodarce europejskiej – mówi Nadia Calviño, prezes EBI.

To pierwsza w historii taka inicjatywa EBI i Komisji Europejskiej, która została uruchomiona oficjalnie przy okazji inwestycyjnego Forum EBI, najważniejszej dorocznej imprezy tego „banku Europy”.