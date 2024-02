Dług frankowy szybko topnieje... w statystykach

Warto jednak zauważyć, że sama liczba kredytów we franku szwajcarskich spada znacznie wolniej niż ich wartość – w ciągu 2023 r. skurczyła się ona o ok. 21 proc., do 246 tys.

Problem maleje

Gdyby wartość frankowych hipotek topniała tak szybko jak w 2023 r., na koniec 2024 r. wynosiłaby już jedynie ok. 10 mld zł. To już tyle co nic w porównaniu chociażby z 2018 r., gdy Polacy mieli ponad 100 mld zł długu w CHF, czy najgorszym pod tym względem listopadem 2011 r. – gdy ta wartość skoczyła do ponad 168 mld zł.

Warto też dodać, że na koniec 2023 r. kredyty w CHF stanowiły 5,5 proc. kredytów mieszkaniowych w złotych, na koniec 2022 r. było 13 proc., a w 2018 r. – aż 40 proc. Czy w związku z tym można powiedzieć, że problem frankowy w Polsce w zasadzie wkrótce zniknie?

– I tak, i nie – odpowiadają analitycy. – Jeśli spojrzymy na tę kwestię pod kątem finansowym, czyli kosztów dla banków z tytułu odpisów na ryzyko prawne, to można powiedzieć, że ten proces jest dosyć mocno zaawansowany – ocenia Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities.

Dokładnych danych na temat tych kosztów koniec 2023 r. jeszcze nie ma, ale można powiedzieć, że już wszystkie największe banki „obrezerowały” swój portfel kredytów w CHF na co najmniej 80 proc., a klika z nich nawet na 100 proc. lub więcej. Chodzi tu m.in. o Pekao, ING Bank Śląski, mBank czy BNP Paribas BP.

– W tym roku banki będą jeszcze ponosić koszty frankowe w postaci kolejnych rezerw – ocenia Michał Sobolewski, analityk BM BOŚ. Jak wskazuje, mogą one być tym większe, im w większej skali niż dotychczas zaczną wpływać pozwy od osób, które już spłaciły swoją hipotekę, albo na niekorzyść banków zacznie rozstrzygać się tzw. kwestia przedawnienia roszczeń. – Niemniej tych rezerw powinno być niej niż w rekordowym pod tym względem 2023 r. – zaznacza Sobolewski.