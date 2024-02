Przelewy przyspieszą. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy

Parlament Europejski przegłosował 7 lutego nowe przepisy aktualizujące zasady Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Celem zmian, które niedługo wejdą w życie, jest zapewnienie, że klienci detaliczni i firmy nie będą musieli czekać na pieniądze. Zwiększone ma być również bezpieczeństwo przelewów, a banki i inni dostawcy usług płatniczych (PSP) będą musieli zapewnić przystępne cenowo i natychmiast przetwarzane przelewy.

Reklama

– Rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych oznacza długo oczekiwaną modernizację płatności w ramach jednolitego rynku europejskiego. Pożegnajmy się z niedogodnościami związanymi z oczekiwaniem na dostęp do środków przez dwa lub trzy dni robocze. Dostarczamy coś, na czym naprawdę zależy ludziom i firmom: przelewanie pieniędzy w ciągu 10 sekund o każdej porze dnia – powiedział Michiel Hoogeveen (ECR, NL), odpowiedzialny za sprawozdanie projektu przed PE.

Natychmiastowe przelewy w euro

Natychmiastowe polecenie przelewu ma być wykonywane niezależnie od dnia i godziny, a środki muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu 10 sekund. Co więcej, dostawcy usług płatniczych będą musieli w ciągu 10 sekund poinformować zleceniodawcę o tym, czy przelane środki zostały udostępnione wskazanym odbiorcom.

Odstępstwo od tej zasady będzie dotyczyć rachunków w państwach, których walutą nie jest euro, poza godzinami pracy. Pomysłodawcy przepisów wzięli pod uwagę możliwe obawy o dostęp do płynności w euro. Co do zasady jednak, państwa członkowskie o walutach innych niż euro będą musiały stosować zasady nowych przepisów w przypadku rachunków oferujących już regularne transakcje w euro. Będą miały jednak dłuższy okres przejściowy.