Donald Tusk ściąga Jacka Kurskiego z Banku Światowego do Polski

W czasie pierwszego formalnego posiedzenia rząd dyskutował przede wszystkim o budżecie państwa na przyszły rok. Zdecydował jednak także, że minister finansów wskaże osobę, która będzie reprezentowała Polskę w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Reklama

Bez uzasadnień

– Oznacza to odwołanie Jacka Kurskiego z Banku Światowego i przywołanie go do Polski – wyjaśnił w czasie konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. – Jacek Kurski nie będzie już reprezentował Polski w międzynarodowych instytucjach finansowych – dodał.

Decyzję o odwołaniu Kurskiego z Waszyngtonu szef rządu zapowiedział we wtorek rano we wpisie na platformie X. – No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu – to na początek dnia. Długiego dnia – napisał Donald Tusk.