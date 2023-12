Paweł Mucha znów uderza w Adama Glapińskiego. Oskarża go o próbę uciszania

Ostry spór we władzach banku centralnego rozpoczął się na początku listopada, kiedy Narodowy Bank Polski opublikował na swojej stronie internetowej stanowisko zarządu dotyczące jednego z jego członków, Pawła Muchy. Jak stwierdzono, Mucha miał wytwarzać „atmosferę zagrożenia, rozliczeń, konfliktu” i „bezzasadnie” krytykować współpracowników i prezesa NBP.

Paweł Mucha skomentował sprawę we wpisie na portalu X, w którym uznał, że podjęte przez zarząd NBP działania łamią przepisy prawa, naruszając jego dobra osobiste. Zarzucił też Glapińskiemu niewykonywanie należycie obowiązków prezesa NBP.

To tylko kolejna cegiełka, która może wpłynąć na postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. O naruszanie prawa posądza bowiem prezesa NBP także obecna kolacja rządząca pod kierownictwem premiera Donalda Tuska.

Paweł Mucha pisze list do Adama Glapińskiego

Konflikt między Glapińskim i Muchą ucichł na kilka tygodni, by znów zaognić się w piątek, 15 grudnia. Mucha opublikował właśnie obszerne pismo skierowane do prezesa NBP, w którym zarzuca mu próby uciszania go. Jak twierdzi, Glapiński miał żądać od niego usunięcia wpisów z portalu X dotyczących sporu z zarządzie banku centralnego.