Prezes JPMorgan atakuje kryptowaluty: „Gdybym rządził, zlikwidowałbym je”

„Zawsze byłem głęboko przeciwny kryptowalutom, bitcoinom itp.” – powiedział szef największego amerykańskiego banku pod względem aktywów podczas przesłuchania przez senator Elizabeth Warren ze stanu Massachusetts podczas przesłuchania w Senackiej Komisji Bankowej. „Jedynymi, którzy je faktycznie używają to przestępcy, handlarze narkotyków… i służy praniu pieniędzy i unikania podatków” - powiedział. „Gdybym kierował rządem, zlikwidowałbym je” – dodał Jamie Dimon.

Mimo, iż Jamie Dimon ma bardzo negatywny stosunek do kryptowalut, to jego bank jest mocno zaangażowany w blockchain, technologię wspomagającą kryptowalutową branżę, która jest warta 1,6 biliona dolarów – przypomina CNBC. W wywiadach Dimon nazwał Bitcoin „nakręconym oszustwem” i to kilkukrotnie. Porównał go także do „udawanej waluty”.

W ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie mówił on inwestorom, aby trzymali się z dala od Bitcoina, ponieważ nie ma on żadnej wewnętrznej wartości i jest „zdecentralizowanym schematem Ponziego”.

Dimon: kryptowaluty to schemat Ponziego

Podczas dalszych przesłuchań senator Warren Jamie Dimon i kilku innych dyrektorów generalnych dużych banków postawionych przed komisją w ramach rutynowego przesłuchania w sprawie branży bankowej zgodzili się, że firmy kryptograficzne powinny podlegać takim samym przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, jak inne instytucje finansowe. Temat ten pokazał porozumienie między prezesami banków a senator Warren, zwykle ostro krytykującą tę branżę – pisze CNBC. „Jeśli chodzi o politykę bankową, zwykle nie trzymam się za rękę z dyrektorami generalnymi dużych banków, ale teraz jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Terrorystom, handlarzom narkotyków i narodom zbójeckim należy zabronić używania kryptowalut do swoich niebezpiecznych działań. Nadszedł czas, aby Kongres podjął działania” – powiedział senator Elizabeth Warren.