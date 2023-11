Lloyds i Barclays chcą mocno ciąć zatrudnienie

Lloyds jest największym brytyjskim bankiem powszechnym z największą liczbą oddziałów. W najbliższym tygodniu zacznie konsultacje dotyczące liczby pracowników włącznie z analitykami i szefami odpowiedzialnymi za dany produkt. Zagrożone likwidacją jest ok. 2500 etatów, jest też możliwe utworzenie 120 nowych.

Reklama

- Przechodzimy ewolucję i przekształcamy działalność, aby można było robić więcej dla naszych klientów i oferować im produkty i usługi, jakich potrzebują — wyjaśniła osoba z działu prasowego banku nie wdając się w rozważania, jak duże mają być te cięcia.

Czytaj więcej Banki Barclays Bank chce przenieść europejską siedzibę z Dublina do Paryża Brytyjski bank Barclays rozważa możliwość przeniesienia z Dublina do Paryża swej europejskiej centrali. Byłaby to dodatkowa gratka dla stolicy Francji, która chce rozbudować się po brexicie jako światowe centrum finansowe.

Podobna informacja dotarła do Reutera o planach banku Barclays. Jego kierownictwo przegląda propozycje zwiększenia rentowności. W razie ich pełnej realizacji może zostać zlikwidowane 1500-2000 miejsc pracy. Potencjalna kompresja etatów dotyczyłaby zasadniczo działu usług nazywanego BX i byłaby ogłoszona jako część szerszych działań mających na celu zmniejszenie wydatków banku o nawet miliard funtów w ciągu kilku lat.

Według analityków, wielkość możliwych oszczędności — miliard to ok. 7 proc. rocznych kosztów operacyjnych, które w 2022 r. wyniosły 15 mld funtów — uspokoiłaby inwestorów, bo z prognoz rynkowych wynika, że restrukturyzacja banku kosztowałaby 500 mln-1,5 mld funtów bez konkretów co do uzyskanych oszczędności.