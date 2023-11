Za podstawową przyczynę wzrostu popytu banki uznały czynnik nieobjęty ankietą, tj. uruchomienie w lipcu br. programu „bezpieczny kredyt 2 proc.”. W opinii sektora popyt na kredyt mieszkaniowy osłabiało natomiast wykorzystanie przez kredytobiorców alternatywnych źródeł finansowania, w tym kredytów z innych banków, oszczędności gospodarstw domowych i innych źródeł finansowania.

Czytaj więcej Banki ZBP: nowe wakacje kredytowe nawet dla 1,75 mln osób Rząd PiS spełnia swoją przedwyborczą obietnicę i chce przedłużyć ulgi w spłacie rat na cały 2024 r. Nie wiadomo, czy nowy Sejm przyjmie odpowiednią ustawę, wiadomo za to, że ewentualne koszty poniosą banki.

Trudniej o kredyty gotówkowe

Jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych, to w IV kwartale 2023 r. banki planują kontynuować zaostrzanie kryteriów ich udzielania i prognozują wzrost popytu na te kredyty. W III kwartale ostrzejsze podejście w tym segmencie wynikało z pogorszenia się jakości portfela kredytowego i perspektyw makroekonomicznych. W efekcie wzrosły marże na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, ale za to złagodzone zostały wymagania co do zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jeśli chodzi o kredyty dla przedsiębiorstw, na IV kwartał 2023 r. banki zapowiadają utrzymanie dotychczasowych kryteriów ich udzielania, oczekują wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw oraz spadku popytu na kredyty dla MSP.