Barclays Bank chce przenieść europejską siedzibę z Dublina do Paryża

Bank poinformował w komunikacie o wynikach kwartalnych dotyczących Barclays Bank Ireland, znanego wewnętrznie jako Barclays Europe, że bada możliwość przeniesienia swej unijnej centrali, aby „była bliżej równowagi operacyjnej” na kontynencie — pisze Reuter.

Reklama

Paryż okazał się największym wygranym od czasu brytyjskiej decyzji wyjścia z Unii, która zakłóciła dynamikę usług finansowych na świecie i zakończyła niekwestionowany dostęp londyńskiego City do krajów bloku, zmuszając banki do otwierania przedstawicielstw w Unii dla zachowania możliwości działania w tych krajach. Banque de France oświadczył w lipcu, że zostały przekroczone jego oczekiwania w przyciąganiu innych banków po brexicie, a tworzenie oddziałów we Francji wpłynęło dodatnio na francuski bilans płatniczy.

Czytaj więcej Banki Barclays zawiesił milionowe premie dla byłego prezesa. Przez związki z Epsteinem James „Jes” Staley opuścił bank w listopadzie po wyjściu na jaw jego związków z Jeffreyem Epsteinem i miał zachować nagrody. Teraz bank wycofuje się z układu.

„Financial Times” podał w maju 2022, że banki z Wall Street — Goldman Sachs, JP Morgan, Citi, Morgan Stanley, Bank of America — przeniosły z Londynu do Paryża 1600 pracowników i mogą przenieść jeszcze 400 dalszych. Paryż przyciągnął 2800 miejsc pracy, Frankfurt 1800, a Dublin 1200 — dodał FT. Według ocen EY, przeniesiono 7 tys. etatów różnych specjalności.

Potencjalne posunięcie Barclays wywoła przeniesienie do Paryża ”małej liczby stanowisk” — poinformowano w Londynie. Nawiązano już wstępne kontakty z organami nadzoru i z innymi udziałowcami. Przeprowadzka może zająć do dwóch lat, nie będzie dotyczyć żadnych migracji klientów. Nie wpłynie też na brytyjską ani na irlandzką działalność grupy, światową centralą banku pozostanie Londyn.