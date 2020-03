RZECZoBIZNESIE: Marcin Kołodziejczyk: Być może z koronawirusa wyjdzie coś dobrego

Podkreślił, że w przypadku fabryk i zakładów produkcyjnych nie da się wykorzystać pracy zdalnej. - Można wprowadzić procedury, które wpływają na podniesienie poziomu higieny. Np. wprowadza się powitanie przez łokietek a nie podanie ręki, środki do dezynfekcji rąk czy mierzenie temperatury – wyliczał.

Firmy przeglądają swoje procedury, zastanawiają się co można zrobić pracą zdalną, co można wydelegować, jak zmienić spotkania na żywo w online. - Być może z tego przykrego wydarzenia dla gospodarki wyjdzie coś dobrego, bo zrodzą się optymalizacje w procesie pracy i gospodarczym – ocenił gość.

- Obserwujemy duże zainteresowanie Niemcami u Ukraińców. 35 proc. przebadanych przez nas pracowników z Ukrainy deklaruje, że byłoby zainteresowanych wyjazdem do Niemiec. Jednak kryteria niemieckiej ustawy spełnia zaledwie 2 proc. pracowników. Nie obserwujemy masowego odpływu pracowników z polskiego rynku pracy - mówił Kołodziejczyk.

- Niemiecka ustawa jest zaadresowana do wykwalifikowanych pracowników, którzy mówią po niemiecku. Potencjalnie stanowi zagrożenie dla pracowników, których mamy już w Polsce i osiągnęli pewien poziom umiejętności. Dużo zależy od polskich pracodawców i ustawodawcy. Musimy myśleć co zrobić, żeby tych ludzi zatrzymywać. Exodusu ukraińskich pracowników z Polski do Niemiec bym się nie obawiał – dodał.