Analiza wykazała, że denary bito ze stopu srebra zawierającego miedź, ołów i śladowe ilości innych metali. Ustalając konkretny skład monet, eksperci mają nadzieję ustalić pochodzenie użytych materiałów. Denary zostaną poddane obrazowaniu rentgenowskiemu i analizie widmowej w celu określenia ich specyficznego składu materiałowego.

- Monety zostały najprawdopodobniej wybite w Pradze ze srebra importowanego wówczas do Czech – wyjaśniła Lenka Mazačová z Czeskiego Muzeum Srebra w Kutnej Horze, które pomaga w badaniu i renowacji egzemplarzy.

„Jak wygrana w Jackpota”

Zespoły naukowców, w związku z obszernością znaleziska, czeka mnóstwo pracy.



- Zadaniem pracowników muzeum będzie rejestracja wszystkich części znaleziska znajdujących się w zbiorze, czyszczenie poszczególnych monet i przeprowadzanie niezbędnych renowacji, wykonywanie fotografii do celów wydawniczych i promocyjnych oraz identyfikacja poszczególnych nominałów monet w ramach szczegółowego katalogu – powiedziała Mazačová.

Ostatecznym celem jest wystawienie skarbu w przyszłym roku w Czeskim Muzeum Srebra

Filip Velímský stwierdził, że znaleziona kwota mogła być łupem wojennym albo gotówką przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń. Niezależnie od tego, jakie było jej przeznaczenie, garniec zawierał ogromną sumę pieniędzy jak na ówczesne czasy. - To niewyobrażalne, aby zwykły człowiek miał tyle pieniędzy. Można to porównać do wygrania miliona w jackpocie - stwierdził archeolog.