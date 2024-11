Konkurs na aplikację sędziowską i prokuratorską: w II etapie spora konkurencja

Przypomnijmy, że pierwszy etap konkursu odbył się 31 października, również na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo – Kongresowego w Krakowie. Był to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, przeprowadzony przez komisję konkursową pod przewodnictwem dr Pawła Kornackiego – sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Do testu przystąpiło 1167 kandydatów. Do drugiego etapu zostali dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską tj. 220. Zgodnie z limitem wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości na aplikacji sędziowskiej jest 150 miejsc, a na aplikacji prokuratorskiej - 70 miejsc.