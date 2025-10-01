Dziennik Ustaw z 1 października 2025 r. (poz. 1327-1332)

1332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

1331 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym

1330 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 września 2025 r. w sprawie wzoru świadectwa wystawianego przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy

1329 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

1328 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa