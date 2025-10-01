Rzeczpospolita
Prawo
Dziennik Ustaw z 1 października 2025 r. (poz. 1327-1332)

Publikacja: 01.10.2025 20:47

dział prawa

1332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury  

1331 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym 

1330 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 września 2025 r. w sprawie wzoru świadectwa wystawianego przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy 

1329 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej  

1328 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa 

1327 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Akty Prawne Dzu

