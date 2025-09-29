Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Monitor Polski z 26 września 2025 r. (poz. 1011 - 1017)

Publikacja: 29.09.2025 07:52

dział prawa

1017 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030 

1016 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 września 2025 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2026 

1015 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 

1014 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych 

1013 Uchwała nr 7/2025 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 września 2025 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2026 

Reklama
Reklama

1012 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2025 r. nr 1130.51.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

1011 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr 1130.42.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Mp

1017 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030 

1016 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 września 2025 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2026 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
KAS szykuje rewolucję. Auta skonfiskowane pijanym kierowcom kupisz przez internet
Administracja rządowa
KAS szykuje rewolucję. Auta skonfiskowane pijanym kierowcom kupisz przez internet
Sejm spuścił psy z łańcuchów – i to dosłownie. Ustawa łańcuchowa przyjęta
Prawo w Polsce
Sejm spuścił psy z łańcuchów – i to dosłownie. Ustawa łańcuchowa przyjęta
Jak doszło do środowej uchwały Izby Pracy? Winni Prusinowski i Miąsik
Sądy i trybunały
Jak doszło do środowej uchwały Izby Pracy? Winni Prusinowski i Miąsik
W 2024 r. egzamin na aplikację adwokacką zdało 74,2 proc. przystępujących. W tym roku wynik ten jest
Aplikacje i egzaminy
Znamy wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Gdzie kandydatom poszło najlepiej?
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Prawo w Polsce
Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska?
Reklama
Reklama
e-Wydanie