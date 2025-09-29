Monitor Polski z 26 września 2025 r. (poz. 1011 - 1017)

Aktualizacja: 29.09.2025 09:21 Publikacja: 29.09.2025 07:52
1017 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030
1016 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 września 2025 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2026
1015 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
1014 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
1013 Uchwała nr 7/2025 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 września 2025 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2026
1012 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2025 r. nr 1130.51.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
1011 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr 1130.42.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
1017 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030
1016 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 września 2025 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2026
Niebawem naczelnicy urzędów skarbowych będą sprzedawać ruchomości i nieruchomości na aukcjach na portalu eLicyta...
Zakaz trzymania psów na łańcuchach i wymogi minimalnej wielkości kojców - to założenia przyjętej przez Sejm tzw....
I prezes SN Małgorzata Manowska poinformowała, że trwają czynności wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości związ...
Tegoroczne egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze zakończyły się podobnymi wynikami jak rok temu. Poziom zdawal...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas