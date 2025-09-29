Monitor Polski z 26 września 2025 r. (poz. 1011 - 1017)

1017 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 25 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030

1016 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 września 2025 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2026

1015 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

1014 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych

1013 Uchwała nr 7/2025 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 września 2025 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2026